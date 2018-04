Die Stimmung hellte sich laut Händlern dank der Hoffnungen auf eine Entspannung im Syrien-Konflikt und im Handelsstreit der USA mit China, dank guter Ergebnisse von US-Grossbanken und des schwächelnden Frankens auf. Doch nach enttäuschenden Konjunkturzahlen aus der weltgrössten Volkswirtschaft nahmen die Anleger Gewinne mit. Das Geschäft sei bei mässigen Umsätzen insgesamt ruhig gewesen.

Der SMI notiert mit 8776 Punkten praktisch unverändert zum Vortag. Gegenüber der Vorwoche hat der Leitindex 1,2 Prozent gewonnen.

Leichte Stütze des Marktes waren die Aktien des Lebensmittelriesen Nestlé, die um 0,5 Prozent anziehen. Händler erwähnen, dass der Kosmetikkonzern L'Oréal, an dem der Lebensmittelmulti beteiligt ist, im ersten Quartal besser als erwartet abgeschnitten habe. Nestlé legt am Donnerstag den Quartalsbericht vor.

Die Bankaktien, die anfänglich von den guten Ergebnissen der US-Konkurrenten Citigroup, J.P. Morgan und Wells Fargo profitierten, gaben ihre Gewinne teilweise wieder ab, als an der Wall Street die Stimmung kippte. Credit Suisse verlieren 0,6 Prozent. Julius Bär geben 2,4 Prozent nach, die Aktie wurde allerdings ex Dividende gehandelt. UBS können leicht zulegen. Die Assekuranzwerte tendieren mehrheitlich positiv.

Gefrage Luxusgüteraktien

Auf den Kaufzetteln standen Aktien zyklischer Firmen: An die Spitze setzten sich die Titel der Luxusgüterhersteller Swatch und Richemont mit Kurszuwächsen von 1,7 und 1,4 Prozent. Die Sanitärtechnikfirma Geberit gewinnt 0,8 Prozent an Wert. Die Papiere des Zementkonzerns Lafarge-Holcim legen um 0,7 und die des Elektrokonzerns ABB um 0,6 Prozent zu.

Schwächer sind Adecco. Die ZKB hat die Empfehlung für die Aktie des Personalvermittlers auf "Marktgewichten" von "Übergewichten" gesenkt.

Die schwergewichteten Pharmawerte Novartis und Roche verlieren 0,7 und 0,6 Prozent.

Die Aktien von Sulzer und Oerlikon geben einen Teil der Vortagesgewinne wieder ab. Am Donnerstag hatte die Aufhebung der von den USA gegen Sulzer verhängten Sanktionen dem Maschinenbauer zu einem kräftigen Kurssprung verholfen, in dessen Sog auch Oerlikon zugelegt hatte.

Die Aktien von Cosmo fallen um 1,4 Prozent. Der Arzneimittelhersteller hat einen Rechtsstreit mit Valeant verloren und muss drei Millionen Dollar bezahlen.

Leonteq wegen möglichem Rechtsstreit unter Druck

Die Papiere von Leonteq verlieren 6,8 Prozent an Wert. Der Derivate-Boutique droht eine Klage von Old Mutual International. Der Vermögensverwalter habe Leonteq informiert, dass in Bezug auf bestimmte Transaktionen mit strukturierten Produkten und damit verbundene Gebühren und Provisionen gegen Leonteq und weitere Parteien eine Klage beim High Court of the Isle of Man eingeleitet werden könne. Details kenne Leonteq bislang nicht. "Es besteht die Gefahr, dass sich dieser mögliche neue Rechtsfall länger hinziehen wird", kommentiert Michael Kunz von der Zürcher Kantonalbank (ZKB).

Eine Verkaufsempfehlung der UBS schickte die Aktie von Vifor auf Talfahrt. Der Titel fällt um 7,7 Prozent.

Conzzeta steigen bei überdurchschnittlichen Umsätzen um 9,0 Prozent auf das Rekordhoch von 1234 Franken. Der Mischkonzern hat seinen Umsatz im ersten Quartal um knapp 44 Prozent auf 430,6 Millionen Franken gesteigert und eine Ebit-Marge von über 8 Prozent erreicht. Die ZKB spricht von einem sehr starken Umsatzwachstum. Eine Investorenveranstaltung im London habe zusätzlich für Auftrieb gesorgt.

