Die weltweiten Finanzmärkte haben einen neuen Unsicherheitsfaktor hinzubekommen. Die gewaltsame Eskalation im Nahen Osten am Wochenende sorgt zum Wochenstart für einen verhaltenen Verlauf. Allerdings gereichen dem Schweizer Aktienmarkt die stark defensiven Schwergewichte in diesem Umfeld zum Vorteil, so dass sich der SMI mittlerweile knapp im Plus befindet.

09.10.2023 14:31