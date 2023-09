Entsprechend gespannt warten Börsianer auf die US-Konsumentenpreise an diesem Nachmittag. Sie haben laut Händlern das Zeug, die Börsen kräftig durchzuschütteln. Im Zentrum steht dabei vor allem die von der US-Zentralbank Fed besonders beäugte Kernteuerung (ohne Energie und Lebensmittel). Sie dürfte denn auch einen wichtigen Einfluss auf die Fed-Entscheidung in einer Woche haben. Bereits am morgigen Donnerstag meldet sich die EZB in Sachen Zinspolitik zu Wort. Am Freitag dürfte dann noch der «Hexensabbat», also der grosse Verfallstermin an den Terminbörsen, dafür sorgen, dass die Volatilität hoch bleibt.