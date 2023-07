Der Schweizer Aktienmarkt hat sich am Freitag nach einem volatilen Start im Verlauf auf dem Vortagesniveau eingependelt. Die Vorgaben aus den USA seien uneinheitlich, heisst es am Markt. Zudem verhielten sich die Anleger vor den kommende Woche anstehenden Zinsentscheidungen der US-Notenbank Fed und der Europäischen Zentralbank (EZB) vorsichtig. Zwar wird von den Zentralbanken eine Zinserhöhung um je 25 Basispunkte erwartet. Aber darüber hinaus habe die Unsicherheit wieder zugenommen. Denn nach den am Vortag veröffentlichten starken Arbeitsmarktdaten habe die Aussicht auf höhere US-Zinsen wieder zugenommen.

21.07.2023 11:30