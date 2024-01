«So schnell wie die Investoren Ende 2023 ihre Zinssenkungserwartungen nach oben schraubten, so schnell werden sie jetzt von den Vertretern von Fed und EZB wieder eingefangen», kommentiert ein Analyst das Marktgeschehen, welches trotz der aktuellen Avancen von Zurückhaltung geprägt sei. Nach den mahnenden Worten verschiedener Notenbanker in den vergangenen Tagen seien die Renditen am Anleihemarkt wieder gestiegen und im Gegenzug die Aktienkurse zurückgekommen. Nächster Fixpunkt in Sachen Zinserwartungen sind die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA, welche an diesem Nachmittag veröffentlicht werden. Bekanntlich beachtet die US-Notenbank den Arbeitsmarkt stark.