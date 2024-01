Gerade die ersten Börsentage 2024 waren durch einen klaren Stimmungsumschwung bei den Investoren gekennzeichnet. Hatten Hoffnungen auf mehrere Zinssenkungen die Kurse ab vergangenem Oktober gestützt, habe diese Hoffnung einen kräftigen Dämpfer erhalten. «Das zügelt aktuell den Risikoappetit an den Märkten», sagt ein Händler. Entsprechend gespannt warten Investoren nun im weiteren Wochenverlauf auf die Inflationsdaten aus den USA. Der Markt erhofft sich von ihnen weitere Hinweise auf den gelpolitischen Kurs der US-Notenbank. Zum Wochenschluss geht es dann mit den Quartalszahlen der ersten grossen US-Banken auch in den USA mit der Berichtssaison los. Hierzulande macht als erster Blue Chip Sika am morgigen Mittwoch den Anfang mit Umsatzzahlen.