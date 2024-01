Den Schweizer Investoren geht am Dienstag nach dem starken Wochenauftakt sichtlich der Schnauf aus. Der SMI bewegt sich über weite Strecken mit moderaten Verlusten knapp unter dem Schlusskurs vom Montag. Auch seine europäischen Pendants kommen am Dienstag nicht recht in Schwung. Händler sprechen von einem etwas volatileren Geschäft als zuletzt. Der Rekordjagd an der Wall Street stünden Unsicherheiten vor der ersten EZB-Sitzung 2024 am kommenden Donnerstag gegenüber. Entsprechend dürften Investoren im Vorfeld ihre Risikobereitschaft eher zügeln.

23.01.2024 11:30