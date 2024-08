Der Schweizer Aktienmarkt setzt am Freitag die Erholungstendenz vom Vortag fort. Nach einem verhaltenen Start baut der Markt seine Gewinne sukzessive aus. Dabei verläuft das Geschäft laut Händlern in ruhigen Bahnen. Kursbewegende Impulse seien Mangelware. Positive Vorgaben aus den USA und US-Aktien-Futures, die auf eine festere Eröffnung an der Wall Street hindeuteten, hätten die Anleger zuversichtlich gestimmt, heisst es weiter.