Vor allem die Rohstoffmärkte hätten auf die Drohungen Trumps reagiert, während die Aktienmärkte bislang sehr besonnen wirkten, heisst es denn auch bei der Postbank. «Zollandrohungen aus dem Weissen Haus haben inzwischen ihren Schrecken verloren, die Anleger haben sich scheinbar daran gewöhnt», kommentiert ein Händler. Zudem stünden in den kommenden Tagen US-Daten an, die derzeit die Aufmerksamkeit bündelten. Bereits im heutigen Tagesverlauf wird Fed-Chef Jerome Powell an der halbjährlichen geldpolitischen Anhörung vor dem Senatsausschuss für Banken, Wohnungsbau und städtische Angelegenheiten sprechen. Seine Äusserungen zu Zöllen und Inflation werden genau beobachtet werden. Im weiteren Wochenverlauf dürften die US-Inflationsdaten dann voraussichtlich einen Rückgang der Preisdaten zeigen.