Mit einer zaghaften Gegenbewegung dämmt der Schweizer Aktienmarkt am Montag einen kleinen Teil seiner Vorwochenverluste ein. Mit einem Minus von 3,6 Prozent war der Start ins zweite Quartal denkbar schlecht für den Leitindex SMI ausgefallen. Auch charttechnisch hat dies Spuren hinterlassen. Daher sollte der aktuelle Stabilisierungsversuch auch nicht überbewertet werden, heisst es an der Börse. Zudem stehen in der laufenden Woche mit weiteren wichtigen US-Konjunkturdaten und dem Start in die Berichtssaison weitere wichtige Bewährungstests für die Märkte bevor.

10.07.2023 11:30