In der zweiten Reihe geht es für Also (+2,1 Prozent) dank einer Studie nach oben. Research Partners sieht den IT-Grosshändler an einem spannenden Wendepunkt und empfiehlt die Titel entsprechend neu zum Kauf. Mit der Übernahme von Westcoast habe sich das Unternehmen nicht nur einen massiven Umsatzzuwachs gesichert, sondern auch seine Marktstellung in Europa strategisch erheblich verbessert.