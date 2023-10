Dass die Renditen der US-Anleihen am Dienstag zurückkamen - Montag hatte wegen des Columbus-Days in den USA kein Bondhandel stattgefunden - dürfte auf einen generellen «Run auf Zufluchtswerte zurückzuführen sein, der im Zuge der Angriffe von Hamas auf Israel am Wochenende eingesetzt hatte», wie es in einem Kommentar heisst. Die Anleger befürchteten, dass die Situation zu einem breiteren regionalen Konflikt auswachsen könnte. Zwar bestehe mit Blick auf den US-Bondmarkt nach wie vor eine grosse Unsicherheit, heisst es; zuletzt hatten aber hochrangige Fed-Vertreter angedeutet, dass die steigenden Renditen zu restriktiveren Finanzierungsbedingungen geführt hätten, wodurch sich die Notwendigkeit weiterer Zinserhöhungen verringern könnte. Am Nachmittag könnten die US-Produzentenpreise einen wichtigen Stimmungstest darstellen, bevor am Donnerstag die Konsumentenpreise folgen.