Der Schweizer Aktienmarkt setzt seine Konsolidierungstendenz vom Wochenstart auch am Dienstag fort. Mit einer Spanne von nicht einmal 40 Punkten sei der Markt mit einem «Ruhepuls» unterwegs, kommentiert ein Händler. Generell scheine die Risikobereitschaft der Investoren derzeit nachzulassen. Dies zeige sich auch daran, dass die Märkte auch in Europa nicht nur an Richtung verloren haben - auch die Volatilität habe abgenommen.

21.11.2023 11:30