Am Schweizer Aktienmarkt hat sich am Mittwoch zum Handelsstart eine gewisse Unsicherheit gezeigt. Angesichts der am Abend anstehenden US-Zinsentscheidung würden Anleger vorsichtiger und zurückhaltender agieren, heisst es aus dem Handel. Generell sei das Bild neben der schwelenden Zoll-Unsicherheit von den Friedensverhandlungen zwischen Russland und den USA sowie den Konjunkturentwicklungen dies- und jenseits des Atlantik geprägt. Derweil legte die Wall Street und da insbesondere die Tech-Werte am Vorabend wieder den Rückwärtsgang ein.