Starke Schwergewichte bescheren dem Schweizer Aktienmarkt am Mittwoch einen fulminanten Start in das neue Börsenjahr 2024. Nachdem allen voran die Roche-Bons und Nestlé den Leitindex SMI im vergangenen Jahr mit ihren Verlusten noch ausgebremst hatten, ziehen sie am ersten Handelstag des Jahres überdurchschnittlich stark an. Auch Schwergewicht Nummer drei, Novartis, schiebt den Gesamtmarkt an. Händler machen dafür vor allem ein geändertes Marktsentiment verantwortlich. Gerade in den letzten Wochen des Vorjahres sorgten die Hoffnungen auf schon bald sinkende Zinsen für starke Kurse bei den zinssensitiven Sektoren - zu Lasten der defensiven Branchen.

03.01.2024 11:30