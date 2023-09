Neben der Erleichterung angesichts der sich abzeichnenden Zinserhöhungspause in der Eurozone und möglicherweise sogar des Erreichens des Zinsgipfels wird der Markt zum Wochenschluss noch von zwei weiteren Aspekten gestützt. So sind die jüngsten Konjunkturdaten aus China, vor allem die Industrieproduktion, besser als erwartet ausgefallen. Und auch der Hexensabbat, also der grosse quartalsweise Verfall von Optionen und Futures auf Aktien und Indizes an der Eurex trage seinen Teil zum Geschehen bei.