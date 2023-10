Die Schweizer Börse setzt zum Wochenschluss zu einer Erholung an. Diese wird allerdings durch eine Schwäche bei den Konsumgüter- und Nahrungsmittelwerten stark eingebremst. Positiv wirken sich dagegen die Entspannung der Anleiherenditen und der deutliche Rückgang der Ölpreise aus. Auch charttechnische Faktoren unterstützten die Gegenbewegung, heisst es am Markt. Bis auf einzelne Spezialsituationen verlaufe der Handel aber in eher ruhigen Bahnen. Die Marktteilnehmer warteten auf die Veröffentlichung des Arbeitsmarktberichtes der US-Regierung um 14.30 Uhr.

06.10.2023 14:42