Neue Zolldrohungen des US-Präsidenten Donald Trump finden an den Finanzmärkten zum Wochenstart keinen grossen Widerhall. Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am späten Vormittag gehalten. Dabei hat er sich über weite Strecken in einer engen Spanne bewegt. Im Fokus stünden zwar die neuen Zölle, die US-Präsident Donald Trump am Wochenende angekündigt hat, bislang hätten die Märkte aber gelassen auf die Drohungen reagiert. Denn ob die Zölle eingeführt würden, sei ungewiss, heisst es weiter. Immerhin sei Trump vor einer Woche im Fall von Mexiko und Kanada auch umgehend wieder zurückgerudert. Dass die Anleger aber trotzdem leicht verunsichert sind, zeigen der gestiegene SMI-Volatilitätsindex und der Goldpreis.