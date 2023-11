Die Schweizer Börse setzt am Dienstag ihre zaghafte Aufwärtsbewegung vom Wochenstart fort. Stärkere Kursbewegungen sind erst ab dem Nachmittag zu erwarten, wenn in den USA aktuelle Inflationsdaten veröffentlicht werden. Sie dürften nach Ansicht von Händlern über die weitere Richtung des Marktes mitentscheiden. Aktuell sei es ohnehin zu früh, um von einem Jahresend-Rally zu sprechen. Vielmehr befinde sich der Markt auf einem Jahresendspaziergang, der ihn Stück für Stück weiter nach oben führe. Ob der Übergang vom Spaziergang in ein Rally gelinge, hänge massgeblich von den anstehenden Preisdaten ab.

14.11.2023 11:30