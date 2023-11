Im breiten Markt fallen Comet mit einem Plus von 5,3 Prozent auf. Damit kommt es zu Anschlusskäufen nach dem Kursfeuerwerk der vergangenen Woche. Am Donnerstag schossen die Aktien anlässlich eines Investorentages rund 12 Prozent in die Höhe. Am Berichtstag kommt eine eher überraschende Heraufstufung der Comet-Aktien auf «Buy» von «Underperform» durch die Bank of America stützend hinzu. Gleichzeitig finden die Valoren Einzug in die Favoritenliste für europäische Nebenwerte.