Positiv sei, dass sich in den USA ein möglicher Regierungs-Shutdown voraussichtlich doch noch abwenden lasse. Denn der demokratische Minderheitsführer im Senat, Chuck Schumer, hat eingelenkt. Am Berichtstag dürfte zudem das US-Konsumentenvertrauen der Uni Michigan grosse Beachtung finden. Ein Rückgang würde die Rezessionssorgen weiter anheizen. Zudem solle es in China am kommenden Montag eine Pressekonferenz mehrerer Ministerien zum Thema Stützung des Konsums geben, heisst es am Markt. Mit Spannung blickten die Marktteilnehmer auch den kommende Woche anstehenden Zinsbeschlüssen der US-Notenbank Fed und der hiesigen SNB entgegen.