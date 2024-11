Für Unruhe sorgt die Ankündigung Trumps, an seinem ersten Amtstag am 20. Januar 2025 hohe Importzölle auf alle Waren aus Mexiko und Kanada sowie zusätzliche Zölle auf Waren aus China verhängen zu wollen. In ersten Kommentaren warnen Marktexperten, dass dies die Politik der kommenden vier Jahre sein werde. Die Zollandrohungen könnten auch für andere Regionen wie Europa ein Thema werden. Auf Datenseite steht erst nach Börsenschluss das jüngste Fed-Sitzungsprotokoll an. Am morgigen Mittwoch folgen dann die Angaben zu den persönlichen Konsumausgaben (PCE) in den USA. Dies ist das bevorzugte Inflationsmass der US-Notenbank Fed.