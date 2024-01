Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Montag gemäss den vorbörslichen Kursen fester in die neue Woche starten. Etwas Rückenwind kommt aus den USA, wo die Börsen am Freitagabend nach uneinheitlichen Konjunkturdaten klar zugelegt hatten. In Japan hat sich zudem am Berichtstag der Nikkei positiv entwickelt. Die Voraussetzungen scheinen damit gegeben, dass der hiesige Leitindex SMI nach der schwachen Vorwoche einen Erholungsversuch startet.

22.01.2024 08:45