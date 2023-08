Der Schweizer Aktienmarkt wird am Dienstag aufgrund positiver Vorgaben aus den USA etwas fester erwartet. Der Dow Jones Index hatte sich zum Schluss noch in die Gewinnzone gerettet und an der Technologiebörse Nasdaq zogen die Kurse kräftig an. Händler erwarteten hierzulande aber keine allzu grossen Kursgewinne. Die Bedenken hinsichtlich der weltweiten Konjunktur, vor allem aber der in China, dürften die Anleger weiterhin vorsichtig stimmen. Aus dem Land kommen auch heute schlechte Nachrichten: Sowohl die Einzelhandelsumsätze als auch die Industrieproduktion blieben im Juli hinter den Erwartungen zurück. Zudem schwelt die Immobilienkrise weiter. Um die schwächelnde Wirtschaft zu stützen, hat die chinesische Zentralbank nun den Zinssatz für Kredite mit einer einjährigen Laufzeit gesenkt.

15.08.2023 08:45