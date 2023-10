Die Investoren hoffen bei den US-Jobdaten auf Zeichen einer Abschwächung. Denn zeigt sich der Jobmarkt robust und steigen die Löhne, dann kann dies die Inflation in den USA anheizen. Dies würde die US-Notenbank Fed wohl zu weiteren Zinserhöhungen veranlassen, wird befürchtet. Zeigt der Arbeitsmarkt dagegen Schwächezeichen, dann könnte das Fed die Zinspause verlängern. Nachdem zur Wochenmitte noch unerwartet schwache Daten des privaten Dienstleisters ADP für Auftrieb an den Märkten gesorgt hatten, waren die am Vortag veröffentlichten wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe etwas weniger als erwartet gestiegen. Am Markt wird erwartet, dass in den USA im September ausserhalb der Landwirtschaft 170'000 neue Stellen geschaffen wurden. Die hierzulande veröffentliche Arbeitslosenquote verharrte im September wie erwartet bei 2,0 Prozent und brachte damit keine Überraschungen.