Allerdings hatte der hiesige Markt in der verkürzten ersten Januarwoche auch ein gewisses Eigenleben. So waren die defensiven Schwergewichte, um die die Anleger im Vorjahr einen Bogen gemacht hatten, gesucht. Dies hat dem SMI im Gegensatz zu anderen Handelsplätzen zu einem ein leichten Plus zum Jahresauftakt verholfen. In den USA litten dagegen vor allem Technologiewerte unter Gewinnmitnahmen. In der neuen Woche dürften neue Inflationsdaten nun Hinweise liefern, ob die Hoffnung der Börsianer auf baldige Zinssenkungen tatsächlich übertrieben war. Heute um 08.30 Uhr werden die Dezember-Zahlen aus der Schweiz und am Donnerstag die aus den USA veröffentlicht.