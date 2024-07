Richemont (+2,3 Prozent) zeigen sich nach den Umsatzzahlen zum ersten Quartal gegen den Trend als einziger SMI-Titel fester. Der Umsatz hat zwar in etwa den AWP-Konsens erreicht, klar besser als erwartet fiel indes das organische Wachstum aus. Die Aktie hatte zudem am Vortag nach einer starken Vorwoche und in Sippenhaft genommen für die schwachen Swatch-Zahlen mehr als 4 Prozent eingebüsst. So ergibt sich ein gewisses Erholungspotential.