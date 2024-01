«Mit Blick in die USA scheint das Abwärtsrisiko derzeit nicht so gross zu sein», sagt ein Händler. Denn dank der starken US-Wirtschaft und vor allem des soliden Arbeitsmarktes gäben die US-Konsumenten weiterhin Geld aus und dies halte die Wirtschaft am Laufen, sagte eine Analystin. Daher wetteten die Marktteilnehmer auf eine sanfte Landung der US-Konjunktur und liessen sich von den falkenhaften Äusserungen der Zentralbanker nicht nachhaltig irritieren. So hat die US-Technolgiebörse ein neues Rekordhoch erreicht. Impulse könnten von dem am Nachmittag erwarteten und von der Universität Michigan berechneten US-Konsumentenstimmungsindex ausgehen. Danach dürfte allmählich die Europäische Zentralbank (EZB) in den Fokus rücken, die kommende Woche ihre Zinsentscheidung bekannt geben wird. Das Fed folgt eine Woche später.