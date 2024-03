Händler befürchten, dass die Zahlen die vorsichtigen Fed-Vertreter in ihrer Haltung bekräftigen werden. In den vergangenen Wochen haben hochrangige Notenbanker ohnehin immer wieder betont, dass man zunächst Zutrauen in die Nachhaltigkeit des Teuerungsrückgangs haben müsse. An der Wall Street hatten die Anleger zum Wochenauftakt keine klare Richtung eingeschlagen und blieben mehrheitlich in Deckung. Der Dow Jones Industrial Index konnte seine anfänglichen Verluste wettmachen und schloss am Ende knapp über der Nulllinie.