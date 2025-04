Am Schweizer Aktienmarkt könnte am Donnerstag laut vorbörslichen Indikationen der Aufwärtstrend vom Vortag noch etwas weitergehen. Die Vorgaben seien gut, heisst es am Markt. Am Mittwoch hatten Entspannungssignale der US-Regierung im Handelsstreit den Märkten Auftrieb gegeben. Zudem hatte US-Präsident Donald Trump erklärt, er wolle Notenbankchef Jerome Powell gar nicht «feuern». Allerdings verlor das Erleichterungsrally an der Wall Street zum Schluss dann noch etwas an Schwung.