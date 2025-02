Hierzulande stehen neben Sika noch einige andere Unternehmen aus der zweiten Reihe mit Zahlen im Fokus. Zudem rücken im Tagesverlauf Einkaufsmanagerindizes aus dem Euroraum sowie am Nachmittag aus den USA in den Fokus. Ansonsten könnte die Woche relativ ruhig ausklingen, bevor dann nach der Bundestagswahl in Deutschland am Sonntag die Berichtssaison mit voller Fahrt weitergeht.