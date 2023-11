In China ist die Stimmung in den Industriebetrieben weiterhin schlecht, wie der gesunkene Einkaufsmanagerindex (PMI) für das verarbeitende Gewerbe zeigt. Im Tagesverlauf stehen in Europa und den USA Inflationsdaten auf der Agenda. Nachdem zuletzt vor allem Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen die Kurse getrieben hatten, dürften die neuen Daten genau beäugt werden. Als tendenziell stützend werden auch die Nachrichten aus Nahost gewertet: Die Feuerpause im Gaza-Krieg zwischen Israel und der islamistischen Hamas wird verlängert.