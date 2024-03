Der Fokus der Investoren ist aber bereits auf die verschiedenen Sitzungen der Notenbanken gerichtet. Während die Bank of Japan ihren neuesten Zinsentscheid am Dienstag vorlegen wird, folgt die Sitzung der am meisten beachteten amerikanische Notenbank am Mittwoch. Am Donnerstag wird dann die Schweizerische Nationalbank ihre Einschätzungen zur Lage erläutern, ebenso steht dann die Zinssitzung in Grossbritannien auf dem Programm.