Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Montag ein verhaltener Start in die neue Börsenwoche ab. Nach dem Rally der vergangenen vier Wochen hat der SMI mit dem Jahreshoch am vergangenen Freitag bei knapp 11'650 Punkten ein Niveau erreicht, das zuletzt im Mai 2022 gesehen wurde. In Marktkreisen wird mit einem eher flauen Handelstag gerechnet, denn nach dem US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag stehen am Berichtstag kaum wichtige Daten auf der Agenda. Nach den US-Jobdaten werde es traditionell etwas ruhiger, meint ein Marktteilnehmer. Bereits für Dienstag sind mit den Konsumentenpreisen in den USA aber neue und wichtige Inflationsdaten terminiert.

11.03.2024 08:45