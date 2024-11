Nach dem schwächeren Wochenstart zeichnet sich auch am Dienstag ein zaghafter Auftakt an der Schweizer Börse ab. Händler sprechen von einer «unruhigen Ruhe», die sich am Tag der US-Präsidentschaftswahl über alle Marktsegmente lege. «Amerika wählt und die Welt hält den Atem an», fasst es ein Börsianer zusammen. Die Vorgaben aus Übersee sprechen auch eher für einen zurückhaltenden Handelsverlauf.