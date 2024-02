An der Schweizer Börse zeichnet sich am Montagmorgen eine wenig veränderte Eröffnung ab. Damit würde der Leitindex SMI seine eher zurückhaltende Tendenz seit Jahresbeginn fortsetzen. Die Börsen in Übersee geben laut Händlern keine klare Richtung vor. Während die Wall Street am Freitag fester geschlossen hat, tendieren die asiatischen Märkte zum Wochenstart uneinheitlich.

05.02.2024 08:45