Zum Schluss der verkürzten ersten Börsenwoche des Jahres 2024 dürfte der Schweizer Aktienmarkt klar leichter in den Handel starten. Die Vorgaben aus Übersee werden im Markt als durchwachsen bezeichnet. Dabei sind die Technologiewerte in den USA am Donnerstag den Standardpapieren erneut hinterhergelaufen. In Asien finden die Märkte zum Wochenschluss keine einheitliche Richtung.

05.01.2024 08:45