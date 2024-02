Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Donnerstag eine leicht freundliche Eröffnung ab. Für einen gewissen Rückenwind sorgen laut Händlern die Vorgaben aus Übersee, an der Wall Street ging die Rekordjagd zur Wochenmitte weiter. Eine sehr gut gelaufene Auktion zehnjähriger US-Staatsanleihen trug laut Beobachtern dazu bei. In Asien ziehen die Kurse überwiegend an. Dort markiert etwa der japanische Nikkei Indexstände wie seit 34 Jahren nicht mehr.

08.02.2024 08:45