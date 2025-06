Am Schweizer Aktienmarkt sieht es für den Freitagshandel nach einer leicht tieferen Eröffnung aus. Schwächere Vorgaben aus den USA bremsen die hiesigen Kurse. Insbesondere die zunehmende Konfrontation zwischen US-Präsident Donald Trump und Tech-Milliardär Elon Musk sorgte im späten Handel an der Wall Street für Unruhe und einen massiv schwächeren Tesla-Kurs an der Nasdaq. «Zumindest die Popcorn-Verkäufe dürften angesichts dieser Schlammschlacht heute steigen», hiess es augenzwinkernd von einer Händlerin.