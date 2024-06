Die US-Notenbank hat an ihrer Hochzinspolitik festgehalten. Das Fed beliess den Leitzins zum siebten Mal in Folge in der Spanne von 5,25 bis 5,5 Prozent. Die neue Wirtschaftsprognose des Fed deutet zwar weiter darauf hin, dass die Zentralbank in diesem Jahr die Zinsen noch senken dürfte - allerdings nur ein einziges Mal. In ihren vergangenen beiden Prognosen hatte die US-Notenbank noch drei Zinsschritte für dieses Jahr vorhergesagt. Damit sei die neue Prognose eine leichte Enttäuschung, sagt ein Händler. Die weitere Entwicklung der Geldpolitik hängt damit weiter stark von den Konjunkturdaten ab. Und bereits heute folgen aus den USA, aber auch aus der Schweiz und Deutschland, mit den Produzentenpreisen weitere Preisdaten. Zudem werden die Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe veröffentlicht.