Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag erneut schwächer. Die leicht negativen Vorgaben aus den USA sind für den Börsenstart in Europa wenig inspirierend. Die Publikation des Protokolls der letzten Zinssitzung der US-Notenbank bewegte die US-Aktien letztlich wenig. Es zeigte sich mehr oder weniger erwartet, dass die grosse Mehrheit der FOMC-Mitglieder mindestens einen weiteren Zinsschritt befürwortet und immerhin eine Zweidrittelsmehrheit zwei weitere Schritte. "Das Fed-Protokoll offenbart eine restriktive Tendenz sowie Uneinigkeit unter den Mitgliedern des Offenmarktausschusses (FOMC) über das Tempo künftiger Zinserhöhungen", so das Fazit etwa der Credit Suisse.

06.07.2023 08:45