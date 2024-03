Die US-Börsen hatten am Vortag deutlichen Rückenwind von der Aussicht auf möglicherweise drei Leitzinssenkungen der US-Notenbank in diesem Jahr erhalten. Und in Japan schaffte der Leitindex Nikkei 225 erstmals den Sprung über die Marke von 41'000 Punkten - Marktteilnehmer werteten die anziehende Inflation in dem Land als Beleg für eine Erholung der Wirtschaft. Schlechte Vorgaben aus dem asiatischen Handel gab es hingegen für die Technologiewerte.