Erneute Bewegung könnten Inflationsdaten auslösen, die im weiteren Wochenverlauf in Europa und in Form der privaten Konsumausgaben (PCE-Daten) in den USA veröffentlicht werden. «Falls sich der Abwärtstrend bei der Inflation fortsetzt, könnte es mit den Aktien weiter aufwärts gehen», meinte jedenfalls ein Händler. Auch dürften die Marktteilnehmer in diesem Zusammenhang gespannt auf die Wortmeldungen diverser US-Notenbank-Vertreter am Nachmittag warten. Ebenfalls von Bedeutung ist der Konjunkturbericht des Fed (Beige Book), der am Mittwochabend (MEZ) veröffentlicht wird. Am Berichtstag könnte das am Nachmittag in den USA anstehende Konsumentenvertrauen die Kurse ebenfalls beeinflussen.