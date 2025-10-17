Der Schweizer Aktienmarkt wird am Freitag schwächer erwartet. Grund dafür ist laut Händlern neben dem US-chinesischen Handelsstreit die Sorge vor einer neuen Regionalbankenkrise in den USA. Dies dürfte wohl auch hierzulande Gewinnmitnahmen auslösen. Für eine positive Wochenbilanz sollten die bisherigen Gewinne aber dennoch ausreichen. Zinssenkungshoffnungen hatten den Markt zusammen mit teilweise stark aufgenommenen Quartalszahlen gestützt. Die Anleger setzten dabei nach wie vor auf eine Lockerung der Geldpolitik. US-Notenbankchef Jerome Powell selbst hatte kürzlich die Erwartungen geschürt, als er auf gestiegene Risiken für den US-Arbeitsmarkt hingewiesen hatte.