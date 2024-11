Die Schweizer Börse wird am Mittwoch nach den deutlichen Vortagesverlusten erneut etwas schwächer erwartet. Eine Woche nach dem Wahlsieg von Donald Trump setzten an der Wall Street die Gewinnmitnahmen ein. So gaben Dow Jones und die technologielastige Nasdaq nach, nachdem sie zuvor immer neue Rekorde erreicht hatten. Auch die asiatischen Börsen folgten der Entwicklung und zeigten am Morgen rote Vorzeichen.