Der Schweizer Aktienmarkt dürfte zur Wochenmitte seinen eher zaghaften Kurs der vergangenen Tage fortsetzen. Die Vorgaben aus Übersee werden von Händlern als eher durchwachsen bezeichnet. Die Wall Street ging am Dienstag tiefer aus dem Handel, nachdem das Sitzungsprotokoll der US-Notenbank Fed veröffentlicht worden war. In Asien finden die Börsen am Mittwoch derweil keine einheitliche Richtung.

22.11.2023 08:45