Dem Schweizer Aktienmarkt steht den vorbörslichen Indikationen zufolge ein weiterer unbestimmter Tag bevor. Zum Wochenstart hatte der Leitindex im Verlauf immer wieder die Vorzeichen gewechselt und am Ende nahezu unverändert geschlossen. Die Vorgaben der Übersee-Börsen geben keine klare Richtung vor. Die Wall Street hat am Montag zwar ihre jüngste Verlustserie beendet, in Asien geben aber die meisten Börsen am Dienstag nach.

26.09.2023 08:45