Insgesamt lasse die Unsicherheit rund um die Wahlen in knapp zwei Wochen die Anleger weiter vorsichtig agieren, heisst es im Handel. Zum Wochenschluss dominiert einmal mehr die Berichtssaison das Geschehen. Mit Holcim, Sika und SGS legen drei weitere Blue Chips ihre Zahlen vor. «Insgesamt läuft die Berichtssaison in den USA gut, in Europa weniger», kommentiert eine Händlerin. «Letzteres deckt sich auch mit den makroökonomischen Daten, die in den USA gut und in Europa weniger gut sind.»