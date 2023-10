Dagegen profitieren Werte wie Logitech (+0,2 Prozent) und VAT (+1,0 Prozent) von den Zahlen des koreanischen Chip-Konzerns Samsung. Die Angebotsschwemme bei Speicherchips macht dem Branchenprimus zwar nach wie vor schwer zu schaffen. So ist der operative Gewinn zwar erneut gefallen, lag aber über den durchschnittlichen Schätzungen. In den hinteren Reihen ziehen Comet, AMS Osram und Inficon ebenfalls um bis zu 1,0 Prozent an.