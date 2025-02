US-Präsident Donald Trump hat wie erwartet den Handelskonflikt verschärft, die Reaktion der Investoren bleibt vergleichsweise ruhig. So lassen etwa die vorbörslichen Indikationen für den Schweizer Markt am Dienstag erneut eine kaum veränderte Eröffnung erwarten. Die Vorgaben sprechen laut Händlern ebenfalls für keine stark bewegte Eröffnung. So ist die Wall Street am Montag mit Gewinnen in die Woche gestartet. In Asien fällt die Reaktion auf die erwartete Ankündigung Trumps, Stahl- und Aluminiumimporte in die USA mit Zöllen von 25 Prozent zu belegen, ebenfalls vergleichsweise nüchtern aus.